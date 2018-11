10 photos de rondes qui n’ont pas peur de porter une robe en velours !

Dans la série des vêtements qui font lever le sourcil quand c’est une ronde qui les porte, je cite à comparaître : La robe en velours

Grosse tendance depuis l’hiver dernier, la robe en velours chatoyante et douce est une tenue confortable pour l’hiver et c’est aussi un atout séduction, avouons le ensemble, quand on voit du velours on a envie de toucher.

Le truc pour un joli tombé avec le velours, c’est de choisir une robe de bonne qualité avec un velours épais.

Le gros plus d’une robe en velours c’est qu’on peut la porter dans un look minimaliste, en effet le velours se suffit à lui même.

Bordeaux, vert émeraude, rose ou bleu marine, les couleurs sont idéales et font plus ressortir le côté chatoyant de la matière que le noir, en plus le velours lisse floutera la silhouette.

À noter que le velours est aussi idéal pour un look à l’esprit vintage.

Prête pour un tout dans le monde magique du velours, avec 10 rondes ?

C’est parti !





Ninah porte la robe en velours encolure cache coeur de kiabi pour son look Anastasia



Chloë porte une robe en velours de Newlook pour le Velvet French curves



Sa robe en velours est une robe bodycon noir H&M+ pour la touche de velours du look French curves



Alice porte une robe en velours Manon Baptiste chez Navabi pour son look Un conte de neige et de velours



Megan porte une robe de Debshops



Bianca porte une robe Club L Plus de Asos pour son look de nouvel an

La même en argent, en ocre, en bleu et une similiaire Ici en vert.



Liz porte la velvet luxe wrap dress de Kiyonna



Amber porte une robe en velours de chez Torrid



Joi porte du velours rose pour son look The softer side

Qui sera la prochaine à partager un look avec la touche velours ?

Découvrez toutes les robes grande taille en velour sur PlusAZ.shop ICI