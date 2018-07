Où trouver une combi-pantalon grande taille ? Conseils pour choisir sa combinaison.

J’ai vu pas mal de monde demander où trouver des combinaisons pour les rondes.

Évidemment, les premières boutiques auxquels on pense sont Asos, Forever21 , Boohoo, Missguided, Castaluna …

En fait, les combinaisons sont présentes dans de plus en plus de boutiques, oui même en grande taille, du coup la sélection qui suit en propose 12 (au lieu de 10), il y a tellement de choix qu’il était difficile d’en partager si peu.

Histoire de boucler la boucle sur le sujet des combinaisons, voici la sélection ultime des combinaisons en grande taille et aussi quelques conseils pour choisir sa combinaison-pantalon (en bas d’articles).



Soyons clairs, oui les rondes peuvent porter une combinaison

En fait, celles pour qui ce sera le plus difficile, contrairement aux croyances, ce sont les grandes, car souvent les coupes ne sont pas adaptées et on se retrouve avec … hum vous savez, le pantalon qui remonte entre les jambes et marque. Non seulement c’est moche, mais en plus c’est inconfortable au possible.

Pour les petites, à moins de chercher vraiment un effet sarouel, il ne faut pas que l’entrejambe descende trop.

La tendance en ce moment, ce sont les modèles pantalon oversize, slim, cropped.

Dans tous les cas, le but n’est pas de se perdre dans un truc immense et sans forme, même si on choisit du fluide ou du large, il faut un peu de structure pour définir la silhouette.

Pour celles qui ont des jambes fines, autant profiter des coupes slim, tout dépend ensuite de si vous avez beaucoup de ventre ou pas.

Fluide, fluide, fluide, c’est ce que tous les gourous de la mode vont conseiller aux potelés, aux rondes, aux grosses …

Dans tous les cas, on ose marqué la taille, même avec une ceinture un peu loose si la combinaison n’est pas élastiquée à la taille, on veut éviter l’effet bloc.

Les décolletés en V sont parfaits pour mettre en valeur la poitrine et attiré le regard vers une zone féminine et un peu de peau.

Quel que soit sa taille, la matière doit être souple, mais avec de la tenue, nous suivre dans nos mouvements avec élégance, sans coller au corps, ni être totalement molle, rien de pire qu’une combi qui fait carton ou qui semble dégouliner. Le satin peut être dangereux dans ce cas précis.

On peut prendre de l’unie ou de l’imprimé.

Si on choisit l’imprimé, le mieux est d’en prendre un qui laisse des espaces pour que les yeux se reposent.

Les couleurs sombres sont aussi, encore et toujours, l’option proposée aux rondes, mais on a qu’une vie alors si la coupe est bonne, pourquoi ne pas se faire plaisir avec une jolie couleur.

En fait, pour celles qui veulent effacer leurs rondeurs, la combinaison est même une très bonne option, surtout en taille haute avec un pantalon large qui allongera la silhouette.

Pour celles qui ont vraiment peur que leur ventre soit trop visible, une combinaison avec basque sera une bonne solution, car la basque coupera la rondeur, et hop en petit effet visuel qui change tout.

Pour les plus frileuses, aller faire un tour en magasin pour essayer plusieurs coupes ou passé par un site en ligne avec un retour facile ou gratuit* comme Asos ou Castaluna pour essayer tranquillement depuis chez vous.

Pour vous ce sera laquelle de ces combinaisons ?