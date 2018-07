10 photos de rondes en combinaisons, parce qu’on aime ça !

Les combinaisons sont partout, et pour cause, elles sont pratiques, confortables et le style est facile à porter sans prise tête.

Mais vous savez quoi, la fameuse Christine Cordula a encore fait des siennes en écrivant un article dans lequel elle précise je cite : “Elles ne vont qu’aux filles minces“

Ce qui a mis en colère pas mal de monde dont l’activiste body positive Anchara.



« Les combinaisons ne vont qu’aux filles minces. » ??

Il faut arrêter de prendre les jeunes femmes en otage avec ce genre d’affirmations. Les rondeurs ne sont pas des défauts à dissimuler. J’aimerai qu’un jour on lise partout « Portez ce que vous voulez, brillez! » pic.twitter.com/Oiv3qPW5pV — Anchara ?? (@anchara_) 18 juillet 2018

“Pour celles qui ont des rondeurs, ce n’est pas super car les combi marquent tout. Et faites attention aux combi à imprimés?: ça augmente encore plus la silhouette?! Vous pouvez utiliser les combi bandeau si vous avez une poitrine moyenne, c’est-à-dire un bonnet B ou C” rajoute l’animatrice et ancien mannequin.

Même Valérie Damidot qu’on a pu voir de nombreuses fois en combinaison s’en mêle.

On met keskonveut!!!! Ronde pas ronde stop a la dictature!! https://t.co/H8Pru1ATOh — Valérie Damidot (@DamidotValerie) 19 juillet 2018

On est bien d’accord avec vous les filles, rondes ou pas, on met ce qui nous plaît, pas ce que les “gourous” décident.

Pour prouver une fois de plus que les rondes peuvent porter une combinaison, avec ou sans imprimés, avec une poitrine petite, moyenne ou forte et toujours avec beaucoup de style, voici 10 photos de rondes sur instagram qui savent que le style c’est pour toutes les tailles !





Aurélie Giot – Chic et tendre

Aurélie porte Combinaison à fleurs Boohoo

Audrey – Zen et vintage

Audrey a choisit Combinaison en jean Asos Curve

Gaëlle Prudencio – Solaire

Gaëlle porte la très populaire combinaison Asos Curve–

Kristine – Summer vibe

Kristine est superbe dans une combinaison de New York & Company

Clémentine Desseaux – Classique avec une pointe de fantaisie

La mannequin Clémentine se fait plaisir en portant une combinaison de chez express

Rosey – Combishort

Rosey porte Blue Ikat Challis Romper de Torrid, oui les jambes aussi on ose les découvrir.

Gabi Fresh – Glamour

Gabi c’est vraiment celle qui arrive à rendre sexy et glamour n’importe quelle pièces, elle porte la raina culotte jumpsuit de Premme

Nicole Simone – Colorée

Nicole revisite la combinaison à rayure avec des de couleurs et une pièce de Debshops

Layla Brigido – Simple et efficace

Layla opte pour une combinaison à porter en toute occasion de Miss Masy Plus

Charlotte Zoller – Tropical

Charlotte porte une pièce qui fait son effet avec une combinaison de Modcloth

Et vous, où avez-vous trouvé votre combi ?