Soldes Kiabi : Sélection mode grande taille à tout petit prix

Kiabi fait déjà des petits prix toute l’année, et pour les Soldes les réductions vont déjà jusqu’à -70% et touchent plus de 170 articles justes pour le rayon grande taille femme.

Cela commence par le débardeur long décolleté devant et dos de la taille 46/48 au 58/60 pour 4,80€, jusqu’à 30€ pour doudoune courte en 42/44 et 24€ pour la robe longue fleurie du 46 au 52 ou encore le bomber fleuri pour 22,50€ du 46/48 au 54/56.

Bref, même les prix les plus hauts dans les soldes sont intéressants.

Alors pour que ce soit encore plus facile, voici nos 10 coups de coeur solde grande taille chez Kiabi :

Le site : Kiabi