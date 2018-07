Casting pour un relooking complet pour une émission TV la semaine du 9 juillet en région Parisienne

Qui n’a pas envie d’être prise en main par une équipe de spécialiste pour se refaire un look complet de la tête au pied ?

Attention, voici l’occasion de profiter d’un relooking fait par l’équipe de Daphné Burki pour l’émission Je t’aime etc qui recherche des femmes entre 20 et 60 ans, à partir du 44.



Accompagnée d’experts en coiffure, maquillage et mode, Caroline vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau et faire de vos complexes vos meilleurs atouts. Les premiers tournages commenceront la semaine du 9 juillet en région parisienne. La beauté réside dans toutes les femmes, il faut juste savoir la révéler ! “Pour une prochaine chronique pour l’émission Je t’aime etc, présentée par Daphné Burki sur France 2, nous sommes à la recherche de femmes entre 20 et 60 ans, à partir du 44 qui souhaiteraient recevoir tous les conseils d’experts pour un relooking complet. Tous les profils sont les bienvenus !Accompagnée d’experts en coiffure, maquillage et mode, Caroline vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau et faire de vos complexes vos meilleurs atouts. Les premiers tournages commenceront la semaine du 9 juillet en région parisienne. La beauté réside dans toutes les femmes, il faut juste savoir la révéler ! Pour envoyer votre candidature, merci de faire parvenir deux photos ( plein pieds et portrait ) ainsi que votre âge à l’adresse suivante : jtmetc@martange.fr

Sans oublier de préciser vos coordonnées téléphoniques que je puisse vous recontacter. Un grand merci à vous pour votre participation ! “

Qui se lance ?