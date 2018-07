Mode grande taille : La soie à l’honneur

Quand il fait chaud, on peut se tourner vers des matières naturelles comme le coton et le lin, mais parfois on a envie d’une matière plus douce, fluide, brillante, mais pas glissante comme le synthétique, solide, respirante et avec sa petite touche luxe.

La soie est idéale pour l’été, mais c’est une matière qui perdurera si on sait l’entretenir.

Alors oui, c’est un budget, c’est un investissement et un top en soie ou une robe en soie pourra sauver nos étés nous permettant d’être belles, classe tout en étant au frais.

Peu de boutiques proposent cette matière en grande taille, pourtant c’est un basique de toute garde-robe pour celles qui se retrouvent dans des climats chauds.

Alors voici 10 vêtements grande taille en soie :