Jason Wu x ELOQUII ont annoncé une collaboration pour cet automne

Jason Wu, le designer préféré de Michelle Obama va lancer une collection grande taille en collaboration avec Eloquii.

Pour l’instant, aucune photo de cette collection n’a filtré, juste un croquis du créateur qui laisse penser que la collection grande taille à venir sera dans le même esprit que les collections de Jason Wu, c’est à dire, sophistiqué, classique et ultra-féminine.

Les collections Eloquii vont de la taille 14 à 28 soit 44 au 58, et sont elles aussi dans un esprit classy, féminine, chic, mais toujours avec des pièces aux coupes et design précis et finitions de haute qualité.



L’équipe de Jason Wu a déclaré “Avoir l’opportunité d’innover ensemble et délivrer un produit pointu à un prix accessible ceci fera une collaboration vraiment originale” (“The opportunity to innovate together and deliver an elevated product at an approachable price point will make this a truly original collaboration.”)

Pour celles qui ne connaissent pas Jason Wu et se demande quel est le style de ses collections, voici une vidéo de la collection Automne/hiver 2018/19 à la Fashion week de New York

La collection Jason Wu x ELOQUII arrivera cet automne

Le site : Eloquii