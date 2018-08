Mode grande taille : Rayonnante, solaire, lumineuse en jaune

Si il existe une couleur qui représente la joie de vivre, le dynamisme, l’amitié … c’est le jaune.

Le jaune c’est aussi une couleur qui représente la connaissance, le savoir et la science, de là à penser sagesse, il n’y a qu’un pas que je saute allégrement.

Couleur vive et stimulante, le jaune est parfait pour celles qui veulent apporter non seulement de la joie dans leur vie et autour d’elle, mais aussi une vie active et chaleureuse.

Cette couleur s’accorde à merveille avec le blanc, le denim, le noir, mais aussi le rose ou le rouge pour les plus aventureuses.

Voici 10 vêtements grande taille en jaune :