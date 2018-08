Lingerie grande taille en blanc pour mariée ronde

On pourrait croire qu’au moment de se marier, la chose la plus difficile c’est de trouver The Robe, et pourtant ce sont parfois des pièces plus discrètes qui sont introuvables en grande taille, comme en témoigne les demandes de Lucie et Christelle sur notre Fan page

Lucie : “Un corset pour mettre sous ma robe de mariée“

Christelle : ” Un porte-jarretelles blanc ? J’en ai cherché un pour mon mariage, sans succès…“

Alors après une petite recherche, voici des guêpières, porte-jarretelles et lingeries grande taille pour mariage