Casting jeune fille ronde et jeune femme ronde pour tournage sur Orléans en septembre

Vous êtes ronde, vous avez entre 25 et 32 ans et vous êtes sur Orléans ?

Ce casting est pour vous.

Pour le tournage de ce court métrage, ils ont aussi besoin d’une jeune fille ronde entre 10 et 13 ans (autorisation parentale indispensable).

Le tournage aura lieu sur Orléans le 8 et 14 septembre.

C’est un projet non rémunéré, mais défrayé (logement, repas et trajets).

Alors de quoi s’agit-il et comment postuler ?



Ce court métrage écrit et réalisé par Maxime Ginolin, produit par l’entreprise Fedmind, va parler de la grossophobie.

L’histoire ? Celle de l’enfance d’une femme, puis sont parcourt de jeune adulte : entre moqueries écolières, regard parental parfois malveillant et violences médicales. Cette fiction est inspirée de témoignages de vraies victimes.

Rôles principaux :

Jeune fille, entre 10 et 13 ans, brune, forte corpulence, type caucasien

On lit de l’amour dans son regard, mais également de la souffrance sur son visage.

Elle possède une belle énergie et une grande sensibilité. Sa gentillesse et son sens de l’humour font d’elle une petite fille enjouée et dynamique.

Elle est victime de moqueries de la part de ses camarades de classe, et d’une mère culpabilisante et blessante sur le sujet de son poids.

Jeune femme, entre 25 et 32 ans, brune, forte corpulence, grande, type caucasien

Gentillesse et amour dans son regard, mais de la souffrance se lit également sur son visage.

Elle possède une grande énergie, de la volonté de se battre, mais l’image qu’ont les autres sur son corps freine sa confiance en elle. Elle est victime de moqueries depuis l’enfance et est sensible au regard malveillant d’autres adultes. Meurtrie, elle peine à cacher son mal-être et manque de sombrer dans la dépression.

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV, photos et bande démo à mfrejussitter@outlook.fr