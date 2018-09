10 Trench coats grande taille jusqu’au 58

Le trench-coat est toujours la veste idéale pour ma mi-saison.

Élégant et pratique, le trench peut se porter en toute occasion et en plus protège quand le temps est gris et humide.

Si durant longtemps le trench-coat était avant tout un manteau imperméable descendant jusqu’au mollet, fait en coton ou popeline et que l’on nommait parfois gabardine, la création de Thomas Burberry a beaucoup évolué et on peut maintenant en trouver de toutes les longueurs, couleurs, matières et avec des ajouts fantaisie.

Voici 10 trenchs en grande taille pour la rentrée