Christian Siriano, le créateur qui pense à toutes les femmes fait un défilé plein de peps et de style à New York

Comment ne pas être une totale fan de Christian Siriano !?

Non seulement ce créateur a du talent, il est capable de faire des robes de princesses, des robes aux couleurs pétantes et de jouer avec les textures, en plus il habille avec brio les pulpeuses mis de côté par les autres créateurs comme l’énergique Leslie Jones ou la superbe Danielle Brooks.

Pour la Fashion Week de New York, il a encore fait fort avec une collection printemps 2019 qui mêle fleurs, plumes, imprimés sauvages et robes du soir à tomber.

Et en plus une dizaine de modèles était portés par des mannequins de la catégorie Plus.

La toute première à apparaître dans un style hawaiien glamour d’après les mots du créateur lui-même, c’est Jocelyn Corona . C’est aussi elle qui a clôturé le passage des pulpeuses.

Bammmm ! Candice Huffine a fait une entrée triomphante en jouant avec son étole telle les ailes d’un papillon.

Pour Ali Tate c’était la première fois qu’elle défilait.

Hayley Foster elle a fait deux passages, dont un avec cette incroyable jupe.

Sabina Karlson a fait ressortir son côté félin.

Precious Lee a sorti les griffes.

Barbara Ferreira a failli s’envoler tel un superbe oiseau au plumage noir.

Marquita Pring comme toujours était majestueuse.

Même le défilé lui-même était dans une ambiance différente de ce que l’on voit, plus de peps et même des sourires.

Et les clientes sont venues pour soutenir le créateur.

Allez un petit coup d’oeil sur la vidéo

Alors, vous aimez la nouvelle collection de Christian Siriano pour le prochain printemps été 2019 ?

Christian Siriano