Prabal Gurung FWNY printemps 2019 : Un arc en ciel de couleurs et 2 mannequins Plus

On ne peut pas dire que les rondes ont fait la révolution durant les défilés de la fashion week de New York cette année, mais la présence est toujours là même si le pourcentage de mannequin plus reste assez ridicule par rapport au nombre potentiel de clientes qui font ces tailles.

Pour le printemps été 2019, Prabal Gurung a prévu une collection très colorée et celle qui viennent apporter un peu de diversité dans les tailles dans cette explosion arc-en-ciel sont Candice Huffine et Marquita Pring

Cela fait quand même plaisir de voir ces mannequins défiler dans autre chose que du noir.

Bon on en est pas encore à voir des modèles comme Tess Holliday, mais voilà on fait un pas à la fois, tout doucement, mais au moins cela avance.

Qu’on ne vienne pas me dire que les femmes qui font plus d’un 40 ne doivent pas mettre de couleur vive !

Si vous voulez voir tout le défilé, voici la vidéo:

Le site : Prabal Gurung