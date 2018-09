Ashley Graham X Pretty little Thing : ça arrive #EveryBODYinPLT

Pretty Little Thing c’est une collection moderne avec des prix plutôt raisonnables et une collection grande taille qui va jusqu’au 54.

Alors quand PLT et Ashley annoncent sur instagram qu’une collaboration arrive avec des vêtements pour tous les corps, on ne peut que se réjouir.

Peu d’informations on filtré pour le moment, mais on sait déjà que les vêtements seront sexy, qu’il y aura du noir, du léopard avec des jeux de transparence et des beaux décolletés, mais tout cela avec classe, ben oui on parle de Ashley Graham quand même !

“Je dois dire que je suis vraiment emballée par cette collaboration avec PrettyLittleThing car elle inclut toutes les tailles et elle est si sexy. Cela vous suivra sans effort du matin jusqu’au soi et cela a été une superbe expérience de procurer une ligne pour toutes les femmes” a confié Ashley.

La collection va proposer des tailles du 34 au 56, soit une taille de plus que la collection Plus actuelle.

Si vous ne connaissez pas la maque, voici à quoi cela ressemble

Ashley Graham X Pretty little Thing sera en ligne le 24 octobre 2018

À suivre …

Le site : Pretty Little Thing