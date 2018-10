Harnais version grande taille : La mode sexy qui sort de l’ombre

Longtemps réservé à l’ombre, les bijoux de corps et pièces de lingerie à lanière, inspiré des harnais sont de plus en plus sur le devant de la scène.

On peut être madame tout le monde est avoir envie d’une pièce sexy pour son jardin sexy sans pour autant avoir besoin de se transformer en danseuse burlesque ou fan de jeux “obscurs”.

La lingerie et en particulier les soutiens-gorges dévoilant ces lanières sexy sont en vogue et en trouve de plus en plus, aussi en grande taille.

Voici 10 options de harnais grande taille depuis le plus ordinaire au plus sexy, attention les yeux !

Oserez-vous ce genre de lingerie et accessoires ?