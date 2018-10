Curve IRL Showroom privé : La collection jusqu’au 54 est de retour

La collection capsule Curve IRL de Showroom privé est de retour 1 an après avec plus de 50 pièces.

La collection va du 46 au 54, on y retrouve les tendances de la saison comme l’imprimé Prince de Galles, De la dentelle, du simili, l’imprimé plumetis …

Pour cette seconde édition Showroom privée à fait appel à des blogueuses, on retrouve donc les modèles Aurélie Giot, Juliette Katz, Noémie, Wendy.

Ce qui est sympa c’est que cela permet de voir les vêtements portés par des femmes avec diverses morphologies.

Alors à quoi ressemble la nouvelle collection, voici 10 de nos pièces préférées :

Le site : Curve IRL Showroom privé