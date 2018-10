Violeta by Mango : La campagne choc “I am what I am” avec Ashley Graham

La marque espagnole Violeta by Mango a décidé de voir les choses en grande avec sa toute dernière campagne “I am what I am” !

Non seulement elle a décidé de faire une superbe vidéo avec plusieurs mannequins plus dont la célebre Ashley Graham, mais elle a aussi décidé de faire une grande campagne d’affichage et l’on peut croiser des photos de la pulpeuse Ashley nue à son arrêt de bus (au moins en Espagne, on espère aussi dans le reste de l’Europe).

Comme un bonheur n’arrive jamais seule, la toute nouvelle collection propose une sélection de pièces qui touchent toutes les tendances de la saison.

Une collection forte jusqu’au 54, pour des femmes pulpeuses, dynamiques, actives et qui ont le droit de sourire ou de faire la tronche si elles veulent sur les photos, comme toutes les autres femmes.



“Je suis ce que je suis.

Sans excuses.

Je suis une reine, une déesse, une amante et une battante.

Je suis celle qui accepte les opinions mais évite les regards flatteurs, élogieux ou critiques.

Je suis ce que je sens.

Je suis ce que je veux.

Je suis tout ce qui me rend fière de sortir et crier au monde entier :

JE SUIS CE QUE JE SUIS.“



Veste prince de galles – 89,99€* – 42 au 54

Pantalon – 59,99€* – 42 au 54

Hey, vous avez vu, sur les cuisses d’Ashley, oui, regardez-bien, ils ont laissé la cellulite :)



Robe imprimée zèbre– 69,99€* – S au XXL



T-shirt côtelé noeud – 35,99€* – S au XXL

Jean imprimé serpent – 59,99€* – 42 au 54



Manteau laine maxi revers– 159,99€* – S au XXL

Pull over 100% cachemire col montant – 119,99€* – S au XXL

Pantalon évasé velours côtelé – 59,99€* – 42 au 52



Manteau laine revers – 119,99 € – S au XXL

Pull-over col en V – 49,99 € – S au XXL

Jupe coton à carreaux – 59,99 € – S au XXL

Sweat-shirt message empiècements – 49,99 € – S au XXL

Jupe pied-de-poule – 35,99 € – S au XXL



Manteau laine revers– 149,99 € – S au XXL

Pull-over 100% cachemire noeud – 119,99 € – S au XXL

Jegging taille haute Tania – 29,99 € – 42 au 54

Manteau laine chevrons – 149,99 € – S au XXL

Chemise en denim foncé – 35,99 € – S au XXL

Jean slim Susan – 25,99 € – 40 au 54



Manteau long en laine – 99,99€ – S au XXL

Pull-over col roulé – 35,99€* – S au XXL

Jupe plissée imprimée – 59,99€* – S au XXL

L’énergie de la campagne est contagieuse, on peut voir de plus en plus de rondes et moins rondes aussi avec le t-shirt jaune I AM WHAT I AM.

Attention il en existe aussi un en noir et blanc avec le même slogan chez Curve IRL, les grands esprits ..

Alors ça vous tente ?

