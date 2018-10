Casting femme ronde pour figuration dans un clip, tournage mi-octobre

Envie de passer dans un clip vidéo, si vous avez entre 18 et 25 ans et êtes libre entre le lundi 15 octobre et le vendredi 19 octobre, ce casting est pou vous !





Si vous êtes intéressé veuillez un mail avec tous les renseignements à Dans le cadre du tournage d’un clip de musique, nous recherchons une femme de très forte corpulence qui a entre 18 et 25 ans, en tant que figurante. Il faudra être disponible entre le lundi 15 octobre et le vendredi 19 octobre.Si vous êtes intéressé veuillez un mail avec tous les renseignements à assistant2@c4prod.com