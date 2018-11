Looks de fêtes grande taille : Les robes à sequins ou paillettes sont les stars de la saison !

La saison des paillettes et des sequins arrivent !

Oui, cette saison où l’on vient apporter de la lumière pour égayer nos jours en compensant la lumière du soleil avec plein de choses joyeuses, comme des bougies, des guirlandes lumineuses, et des tenues festives de mille feux !

On s’habille de mille feux de préférence pour la nuit, sortie entre copines, dîner de fêtes … on peut toujours trouver une occasion pour une soirée festive… et pour la robe, on s’amuse et on se sublime avec des sequins.

Couleurs, coupes, le choix est là, parce que les rondes ont aussi le droit de briller

C’est partie pour une première sélection de fêtes avec 10 robes grande taille à paillettes :

Plus de 200 robes grande taille à paillettes à découvrir ICI sur PlusAZ.shop