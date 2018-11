Pantalons et combinaisons de Ski grande taille pour celles qui osent casser les clichés et bouger

Quand j’étais petit, j’adorais la neige, et pouvoir enfiler une combinaison de ski pour glisser toute la journée, c’était la fête !

Avec le temps, la joie de la neige a fait place à la peur, celle de tomber et de me faire mal, un peu, mais surtout et ce qui est bien pire, à la sensation que j’étais incapable, que ce n’était pas pour moi la grosse.

D’ailleurs même si j’avais voulu faire du ski, je n’aurais pas pu à moins de le faire en jean, car il n’y avait pas de

vêtements de ski à ma taille, nulle part !

Si on me mettait cette limite, c’était bien que ce n’était pas une place pour moi … du moins c’est ce que j’ai pensé un temps … à tort

Oui, nous avons le droit de faire du ski, du surf, des raquettes, de la luge, de la moto neige … oui, comme tout le monde nous devons nous y préparer physiquement, car les sports d’hiver peuvent être très physique.

Alors pour celles qui aiment cassés les clichés, profiter de la vie te bouger même quand il neige, voici quelques pistes pour trouver votre pantalon ou votre combinaison de ski en grande taille !