Lalaa Missaki revient chez Gémo pour une nouvelle collection capsule

Lalaa Missaki revient pour une seconde collaboration avec Gémo

14 pièces au top de la tendance du 46 au 46 vont arriver dans une petite semaine.

Et Gémo va plus loin, la marque veut offrir de la mode pour tous et du coup va proposer des chaussures “wide fit” (pieds larges), un body grande taille, une capeline adaptée pour celle qui ont un tour de tête plus large … bref de quoi habiller plus de femmes de toutes les tailles et styles.

Lalaa a imaginé sa collection pour la femme pop, la femme sensuelle, la working-girl, la femme rétro et la femme urbaine.

Comme on peut le voir sur le portant derrière Lalaa, on peut s’attendre à voir du rose. Il y aura aussi une cape en imprimé pied-de-poule, des escarpins, un manteau oversize, la blouse transparente de la photo ci-dessus, une robe-pull avec de la dentelle, tout pour un look féminin et moderne.

À retrouver sur le site de Gémo et dans 83 boutiques à partir du 16 novembre