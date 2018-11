Les pulls de noël : Cette tendance inventée par des grands malades !

Attention, nous allons maintenant parlé d’une chose très sérieuse : La tendance des pulls de noël aka “ugly sweaters”.

Ces pulls à l’humour sans bornes, dont le bon goût n’a pas de limites existe depuis la fin du 19e siècle. Les années 80 ont vu un revival de ces pulls pleins de décorations notamment dans la série The Cosby Show, ou le personnage de Cliff Huxtable a vraiment remis au goût du jour ce moment de mode qui sera encore discuté ou encore ignoré par certains durant longtemps.

La mode du vintage a remis encore une fois sur le devant de la mode hivernal c’est incroyables pulls pour lesquels les créateurs font preuve de plus en plus d’imagination année après année, eh oui vive la Pop culture !

Attention, je fais partie des grands malades qui aiment Noël et qui sont prêts à tout pour apporter un peu de chaleur et de bonne humeur à mon entourage en cette période au temps tristounet.

On peut trouver plein d’excuses pour porter un pull de Noël que l’on aime la mode, ou pas, que l’on soit fan de Noël, ou pas, qu’on aime porter les pulls les plus inattendus ou drôles possibles … ou justes parce que sur le moment cela nous a donné le sourire.

Ici il n’y a pas de règles, on peut les porter pour les fêtes, pour faire son sapin, quand cela nous “chante” …

Voici enfin 10 pulls de Noël en grande taille :