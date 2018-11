Bottes mollets larges : 12 paires pour l’hiver

Je rêve de trouver une paire de bottes pour mes mollets larges qui soient confortables, avec lesquels je puisse marcher toute la journée sans souffrir, dans lesquels mes mollets rentrent et surtout qui ne s’usent jamais !

Bon pour le côté éternel, cela va sans doute rester un rêve, même si certaines paires de bottes en cuir de bonne qualité peuvent durer de nombreuses années.

Pour le reste oui c’est possible de trouver des bottes mollets confortables et stylées. Je me fournis depuis des années chez Evans, Castaluna ou encore Torrid …

Voici 10 paires de bottes mollets larges pour passer l’hiver avec style :