Élégantes pour les fêtes sans se ruiner : 10 robes de fêtes grande taille noires à moins de 35€

Le secret d’une tenue élégante pour les fêtes, se trouve dans les détails.

Ce qui va compter ce n’est pas tant le vêtement, mais l’impression générale de la tenue.

Il faudra avant tout choisir un vêtement avec un tissu qui ne fait pas “cheap” (mauvaise qualité), c’est primordial pour une robe élégante. La robe ne devra être ni trop courte, ni trop décolleté, on peut montrer sa peau, mais pas tout, enfin vous faites ce que vous voulez, après tout chacun sa vision de l’élégance.

Pour les chaussures, vous pouvez jouer avec les couleurs non, des talons ou non, tant que vous savez marcher avec, mais pas trop haut, le but est d’être élégante pas de ressembler à une hôtesse.

Enfin, les bijoux petits, simples et discrets sont toujours de bon goût, mais une pièce originale voir créateur peut aussi donner du peps tout en restant une tenue élégante.

Ici vous trouverez 10 robes de fêtes grande taille noires et élégantes. Pourquoi noire, pour faire simple et facile, et puis le noir c’est toujours élégant.



Le plus important pour une tenue élégante, cela va être l’attitude.

Oui, l’attitude encore et toujours, parce que même en robe de grand couturier, si vous glisser des petits fours dans votre corsage et que buvez comme un camionneur …

Alors marchez comme si vous étiez la huitième merveille du monde !

Petites astuces, répéter dans votre tête : “je suis belle, élégante et je vais passer une super soirée !“