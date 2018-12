Comment maquiller un visage rond : Basique de maquillage pour débutantes #TutoVideo

Pas l’habitude de vous maquiller, peut-être que vous ne savez pas comment faire, pas de souci, contrairement à ce que l’on pourrait croire sur YouTube et Instagram, il y a beaucoup de femmes qui ne se maquillent pas, jamais ou très peu, et c’est très bien comme ça.

Mais pour celles qui aimeraient se maquiller, pour changer, pour une occasion spéciale, pour les fêtes, voici quelques vidéos qui devraient vous aider.



Avant de les visionner, il y a quelques petites choses que vous devez absolument savoir.

Avant toute chose un beau maquillage se fait sur une peau propre et hydratée, alors même si vous n’avez pas l’habitude de mettre de la crème pour le visage, c’est le moment de vous y mettre.

Vous pouvez aussi songer à la BB cream.



BB Cream Perfecteur de Teint Universel Nude Magique SPF12 – 14€ – L’Oréal

Même si certaines vendeuses vont essayer de vous convaincre du contraire, vous n’avez pas besoin d’acheter toute la panoplie, il y a même des personnes qui font leur maquillage entièrement au doigt, mais bon un pinceau pour le blush c’est quand même un basique, une vieille brosse à dents propre peut aider aussi pour les sourcils si vous ne voulez vraiment, vraiment, mais alors vraiment pas investir.



Lot de pinceaux à maquillage – 9€ – Forever21

Niveau maquillage, le minimum sera un fond de teint, une poudre libre, un blush, une palette basique, du mascara, un rouge à lèvres ou un gloss.

Pour se simplifier la vie, il existe des palettes qui contiennent à peu près tout ce dont vous avez besoin.

Par pitié, ne prenez pas une palette qui vient d’un bazar à 1€, se sera sans doute de la mauvaise qualité, difficile à appliquer, inconfortable, mauvaise tenue et risque de réaction.

On peut trouver maintenant des marques qui font du maquillage à prix raisonnable et d’une qualité parfois étonnamment bonnes.



Nude on nude natural look kit – 11,90€ – Nyx

Alors, vous êtes prêtes pour les tutoriels pour les visages ronds ?

C’est parti !





Comment mettre en valeur un visage rond

Cynthia est une maquilleuse pro, elle explique comment maquiller un visage rond.

Contouring spécial visage rond

Sephora explique comment celles qui ont un visage rond, des grosses joues ou un double menton peuvent par le maquillage scuplter votre visage, un peu d’ombre et de lumière.

Maquillage pour un visage rond

Avant le contouring, on mettez déjà du blush et des couleurs, bon le maquillage des lèvres me semble un peu catastrophique, mais le reste est un bonne base pour des débutantes.

Eyeliner facile et parfait, deux façons

Grande fan de l’eyeliner, c’est pour moi le détail qui fini mon look, ma méthode est différente de celle de Moumina, mais c’est très bien pour les débutantes.

Les erreurs à ne pas faire en maquillage

Parce que parfois ce sont des petits détails qui peuvent faire toute la différence même quand on croit bien faire, Somouah revient sur les basiques

Encore des erreurs à éviter

Cela va vite de faire des erreurs, on en a toute fait, et c’est en observant, testant et comparant que l’on apprend et qu’on s’améliore.

Le pouvoir du maquillage

Le meilleur pour la fin, un exemple de ce que le maquillage peut faire sur un visage rond comme celui de Nikkie. Attention ce n’est pas un maquillage pour tous les jours, plus pour une séance photo, une soirée speciale, bref quand on a vraiment envie de marquer le coup.

Attention, toutes les rondes n’ont pas forcément un visage rond.