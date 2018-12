Ulla Popken : la mode grande taille tendance qui pense à tout

Quand je pense mode grande taille, incontournable, choix et garantie de trouver ce que je cherche dans ma taille, le premier nom qui me vient à l’esprit c’est Ulla Popken.

J’ai encore des collants qui viennent de chez eux et qui pour une fois ne glissent pas et sont assez grands.

Savez-vous que c’est aussi Ulla Popken qui propose toujours, l’une des rares collections sport, qui permet aux femmes jusqu’au 70 de se bouger avec des vêtements adaptés. En plus, il y a des vêtements pour le ski jusqu’au 66.

Enfin, pour les tenues de fêtes, la collection en ligne vaut vraiment le coup d’oeil. Vous y trouverez à la fois des pièces sexy et moderne, des classiques intemporels, des robes pour les grandes occasions, c’est une véritable caverne d’Ali Baba pour les rondes.

Alors voici notre top 10 des pièces à ne pas rater chez Ulla Popken

1 – Le body coupe cache-coeur

La coupe cache coeur est toujours un must pour mettre les formes des pulpeuses en valeur, en dévoilant un joli décolleté, mais pas trop.

Aussi, bon à savoir, le body c’est une des grosses tendances du moment.

Body look cache-coeur, manches longues – 69,99€* du 44/46 au 60/62

2 – Le collant grande taille

Chercher des collants c’est un peu comme la quête du Graal.

Pourtant, ici, avec 40 deniers et une maille souples et extensible et à ce prix c’est une super affaire. Un petit miracle pour vos jambes.

Collants opaques 40 deniers – 5,99 € du 46/48 au 62/64 5,99€* du 46/48 au 62/64

3 – La robe portefeuille

Avec une petite robe noire avec une coupe portefeuille c’est un must. Pourquoi ?

Parce qu’avec le lien à nouer sur le côté vous êtes certaine de que cette robe s’adaptera à votre silhouette pour vous mettre en valeur.

Cela devrait plus souvent être le cas, mais une robe qui s’adapte vraiment à vous (et pas l’inverse) c’est encore trop rare. Un investissement peut-être, une pièce qui vous sera utile et que vous porterez encore et encore et encore, c’est certain.

Robe portefeuille, lien à nouer à la taille, manches longue 119,99€* du 44/46 au 60/62

4 – La robe métallisée

Un style jeune et un petit prix pour cette robe festive dans la tendance métallique-Robe, reflets métallisés, encolure bateau, taille élastique 35,99€* du 44 au 56

5 – Anna Scholz by Ulla Popken

La marque créateur de Anne Scholz et désormais chez Ulla Popken. Ainsi vous trouverez plein de jolies pièces festives. Anna Scholz c’est la qualité tant dans les coupes que dans la qualité des tissus. Il y a vraiment de belles pièces comme la robe portefeuille, une jupe du soir en taffetas avec des poches, de la dentelle, des imprimés de saisons … Des vêtements pour tous les jours comme pour le soir jusqu’au 60762

Blouson en néoprène, imprimé de rose 99,99€ 44/46 au 60/62

6 – La robe en velours

vous restez dans la tendance avec le velours et cette robe renversante. Il y a en encore plus dans la collection fête.

Robe portefeuille en jersey velours, longue jusqu’au sol

7 – La mode sport

Entre les vestes et pantalons de ski, les vestes déperlantes, les pièces à séchage rapide et les produits fonctionnels … que ce soit pour une promenade, du ski ou du yoga, il y a de quoi faire ici avec un véritable choix.

Sweat-shirt fonctionnel, séchage express 59,99€ 44/46 au 60/62

8 – Le collant thermique

C’est un collant, il est opaque, thermique, oui thermique, donc super chaud, extensible jusqu’au 62/64, ai-je vraiment besoin d’en dire plus !



Collants thermiques, chaud, extensibles 14,99€* 46/48 au 62/64

9 – Des soutiens-gorge jusqu’au 145h

Je reçois tous les jours des demandes pour des soutiens-gorge vraiment grands avec du soutien, vous allez trouver tout cela avec des bretelles extralarges et du maintien.

Soutien-gorge de maintien Kelly, mesh transparent

10 – Bottes mollets larges

Enfin, et ce n’est pas rien, vous avez des bottes pour mollets larges jusqu’à la pointure 44. y compris des bottes de pluie.

Bottes de pluie 79,99€ du 38 au 42

Psssst, le retour est gratuit*

Pour celles qui préfèrent essayer en boutique, vous pouvez visiter Ulla Popken sur Nice, Paris, Lyon, Lausanne, Luxembourg, Liège, Bruxelles …

Le site : Ulla Popken