Pourquoi je ne porterais pas de sac banane… à moins que ….

Je me souviens encore du sac banane de mes 10 ans (oui j’avais 10 ans dans les années 80) , ce truc qui venait enserrer mon ventre déjà rondouillard, qui attirait le regard sur ce qui déjà me faisait honte et allait être le plus gros complexe de mon adolescence : Mon ventre.

J’ai détesté cet accessoire, ce petit sac qui pendouillait sans aucune classe et qui me donnait la sensation d’être encore plus ventru.

Dans les années 90 il était partout, et puis d’un coup il a enfin pris des vacances.

La sacoche banane est devenue ringarde, on le voyait porter par des vendeurs sur la marche, il était l’apanage du look des touristes pendant de nombreuses années, à part eux, peu de gens en portaient.

Mais que c’est-il passé pour que la banane est de nouveau la pêche ?



C’est évidemment la faute aux créateurs, comme Marc Jacobs, Louis Vuitton, Gucci ou Prada qui ont décidé de voguer sur la tendance vintage.

Boohoo Plus – Sac banane en velours avec sangle – Rouge – Asos

En 2018, le sac banane est devenu une tendance star, de Holywood à Noirmoutier, des clips de hip-hop aux défilés de la fashion week, il est partout

ASOS DESIGN Curve – Sac banane

Il suffit de faire un tour sur instagram pour le voir se glisser un peu partout.

Attendez-vous à le voir partout en 2019.

Mais ma position ne changera pas, je suis une traumatisée du sac banane

Plus Croc Embossed Buckle Cross Body Bag – Boohoo

Les magazines de mode prétendent que le sac banane a su se réinventer, et cela me fait du mal de l’admettre, mais ce n’est pas totalement faux.

Fini le sac en tissus sans forme, maintenant la banane a du style et de la tenue.

On peut le porter en sac-ceinture classique, sur l’épaule, en bandoulière.

Le style sportwear/claquette n’est plus le seul qui autorise le port de ce sac.

Maintenant on peut porter la banane comme bon nous chante, même avec une tenue chic, même en tailleur, même en robe, même sur un manteau pour marqué la taille.

La tendance repérée, c’est le petit sac rouge, si possible en cuir, qui pop à la taille, souvent légèrement décalée sur le côté.

En ces temps où les pickpockets font rage, l’idée d’avoir les mains libres est quand même bien tentante, seulement quand on est ronde, qu’on a déjà du mal à trouver une ceinture, où trouver ce fameux sac-banane ?

Tout simplement chez Asos ou encore Boohoo qui proposent des modèles dans leurs collections Curves et Plus

Autre avantage, pour celles qui comme moi ont une nuque sensible, qui ne peuvent pas mettre beaucoup de poids sur leurs épaules, ce sac permet d’avoir l’essentiel près de soi sans mettre plus de poids sur vos épaules.

Bon ben j’ai vue une jolie pochette qui se porte à la taille, je vais peut-être aller essayer …

Et vous ?