Une grosse en couverture de Yoga Journal : Jessamyn Stanley

Les rondes font du sport et parmi les étoiles montantes, il y a Jessamyn Stanley.

Professeur de yoga, star d’Instagram avec presque 400000 abonnés, elle casse les clichés et prouve très largement qu’on peut être grosse, réussir non seulement à lacer ses chaussures, mais aussi prendre des pauses qui demandent force, équilibre et souplesse.

Oui, on peut toute, bien sûr Jessamyn n’est pas arrivée là en un jour, mais à force de travail.

Il était plus que temps de voir la belle en couverture d’un magazine de Yoga.



C’est sans doute la toute première personne obèse à faire la couverture d’un magazine de yoga !

Voici un petit florilège des couvertures précédentes du magazine, niveau diversité, il y avait vraiment des efforts à faire.

Un bon début de 2019, en espérant que ce ne soit pas qu’un coup d’épée dans l’eau, une sorte de mauvaise blague avec comme message “Vous êtes grosse après les fêtes, bougez vous avant l’été”.

En espérant voir des femmes de toutes les morphologies sur les couvertures, tout au long de l’année !

