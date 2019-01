Ashley Graham X Marina Rinaldi SS19 : Summer is magic #BeautyBeyondSize

Alors que la toute nouvelle collection denim Ashley Graham X Marina Rinaldi est déjà en Soldes, Marina Rinaldi est prépare la collection de printemps avec la super star.

Vous savez quoi, des photos de cette cinquième collaboration ont déjà filtré et cette collection est juste époustouflante.

Magie de l’été, ciel bleu, sensualité, nonchalance provocante et ambiance de vacances…



À la fois sexy et classe, la collection propose deux styles, d’un côté un esprit coloré et végétal qui donne envie de jouer avec les formes et les couleurs.

De l’autre, des robes de divas, une collection précieuse, tout en noir, des coupes qui révèlent les courbes et sculptent la silhouette.

Il n’y a plus qu’à attendre le printemps pour voir le reste de la collection et mourir d’envie devant les styles, et

Les photos sont de Txema Yeste

Le site : Marina Rinaldi