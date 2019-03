Vide dressing grande taille sur Lyon le 7 avril : Curvy Gang #5

Woohoo, la cinquième édition du vide dressing du du Curvy Gang revient approche, ce sera le 7 avril sur lYon.

Sur place il y a aura pleins de vêtements, del mode grande taille pour femme à partir du 42: Asos Curve, Eloquii, Marina Rinaldi, Jiuly, Castaluna, New Look Curves, Fashion Nova, Junarose, Pretty Little Thing, Chichi London, Dorothy Perkins, … cela va être la fête !

Ce n’est pas tout, il y a aura pleins de blogueuses, des activités …



Parmi les blogueuses qui vont vendre leurs vêtements, vous pourrez croiser

Stephanie Zwicky, Virginie Grossat, Camille Talks, A bit of Jess, Plumpy Marie, Chroniques de B, Big is beautyful , Mimiblogmode

Des marques seront aussi là pour que vous puissiez découvrir leurs collections avec Leena et Chiffon de Paris.

Et parce que la mode c’est bien mais que ce n’est pas tout il y a aura d’autres choses :

-Photocall par Jean Philippe Gimenez

-Bar à ongles par Wendy Drs

-Musique et restauration assurées par le Ninkasi

-Rencontres et papotages avec vos blogueuses préférées

-Jeu concours – Well vous fera gagner 10 parures de lingerie grande taille et La Redoute vous offrira deux cartes cadeaux de 100 euros !

Réservez votre dimanche! Un gift bag OFFERT pour les 100 premières!

Événement gratuit pour tous et toutes

Ninkasi Gerland – 267 Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon

Métro B – Gerland

Parking à proximité gratuit

Accèssible aux PMR

Paiement en espèces ou par Paypal, distributeur à proximité

Des cabines seront à votre disposition pour essayer les vêtements

Partenaires: La Redoute – Well

L’évènement : Vide dressing Curvy Gang