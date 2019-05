Tankinis grande taille : La sélection qui donne envie de soleil !

Bikini, tankini, une pièce … on a toute une préférence pour une forme de maillot ou autre.

Le 1 pièce est idéal pour nager, la plongée en mer ou juste pour se sentir maintenue.

Le bikini, c’est mon favori pour la plage, le soleil, et pas mourir de chaud sous les vêtements quand on part pour une longue ballade qui doit se finir sur la plage.

Le tankini offre moins de choix dans les rayons cette année, pourtant cette option de maillot de bain est un bon compromis pour toutes les situations.

Piscine, plage, vacances ou petit tour en spa…

Pour les fans de tankini grande taille, voici la sélection à voir absolument :