Ashley Graham et son mari dans la cible des haters et des racistes

Ashey Graham a récemment reçu des messages très choquants :

« Tu es GROSSE! Trouve-toi un cerveau et mari blanc » « You Are FAT! Get a Brain & Marry a White Man »)

C’est dans sa story sur instagram qu’elle a partagé le charmant email qu’elle a reçu.

« Tu n’es pas un bon exemple pour personne. Le mélange des races est diabolique et contre nature. Tu n’es pas une taille Plus, tu es obèse et définitivement pas aussi belle que tu le penses. Des gros seins ne donnent pas pa à une femme un grand coeur et le tient est aussi petit que ton petit pois de cerveau …«



Malheureusement ce genre de message est encore très répandu, oui même pour Ashley Graham qui fait partie des 10 tops models les mieux payés au monde.

Le succès ne protège pas de la connerie des autres et de messages aussi violents. Ce n’est pas la première fois qu’elle reçoit ce genre de commentaires, pas la dernière non plus… et elle n’est pas la seule.

Oui, il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre le racisme de toute sorte.

Ashley et Justin Ervin se sont fiancés il y a plus de 9 ans, leur couple est solide et heureusement ne tremble pas face à ce genre de messages.

Lors d’un séjour romantique en Italie, l’année dernière, on a carrément craché sur Justin à cause de sa couleur.

Ashley est une inspiration pour des millions de personnes, elle a cassé de nombreux clichés et ouvert encore plus de portes pour des femmes qu’on ne voyait jamais sur les couvertures ou dans les défilés avant elle.

Le chemin est encore long pour nous tous, mais quelques soient les raisons que les haters ont d’attaqués, il va falloir qu’ils s’y fassent, car le futur est body positif et diversités !