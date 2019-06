Robes grande taille en coton et matières naturelles pour un été agréable

Les matières synthétiques c’est l’ennemie, on les met de côté jusqu’en automnes, pour un été agréable on se fait plaisir avec du coton.

Coton cela ne veut pas dire que des tissus gros et rigides, il y a aussi pleins de jolies choses à commencer par des petites robes estivales comme celles de la sélection qui suit.

Robes grandes tailles en coton jusqu’au 58, c’est parti !