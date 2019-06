Dolce & Gabbana se lance dans la grande taille jusqu’au 54

Alors là, je suis encore toute surprise, par cette nouvelle, j’ai même été vérifié sur le site de Dolce & Gabanna !

Oui c’est vrai, on peut trouver des grandes tailles jusqu’au 54 dans les rayons de la marque de luxe.

Pour l’instant peu de modèles, un t-shirt, 2 robes et une chemise de smoking, pourtant le simple fait que ces pièces soient vraiment présentes en rayon et déjà une révolution.

En fait cela fait déjà un moment que la marque avait mis du 50 en rayon, ils ont aussi fait défilé Ashley Graham à plusieurs reprises, et aussi Alessandra Garcia Lorrido qu’on a pu aussi voir dans une campagne publicitaire pour la marque



Les designers Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont déclaré “Agrandir notre gamme de tailles de vêtements rend hommage aux femmes, aux formes féminines du corps et à la beauté dans son ensemble… Pour nous, il était naturel d’étendre la taille de certains vêtements de nos collections : nous avons toujours aimé la silhouette féminine dans toutes les tailles et toutes les formes.”

“Extending our clothing size range is a tribute to women, to feminine body shapes and to beauty in its entirety… For us, it was natural to extend the sized of some clothes of our collections: we have always loved the female silhouette in every size and shape.”

La marque c’est engagée à travailler avec des mannequins grandes tailles pour ses futures campagnes pour refléter ce changement.

