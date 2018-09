Ashley Graham a défilé pour Dolce & Gabbana printemps été 2019

Le défilé Dolce & Gabbana Printemps été 2019 qui a eu lieu à Milan en ce début d’automne fut un véritable feu d’artifice.

Ont défilé sur le podium des stars de tous les horizons, Monica Bellucci en tête à ouvert le bal, mais on aussi vu des célèbres top models qui ont aussi la cinquantaine comme la femme de notre ancien président Carla Bruni, ou encore Helena Christensen, Eva Herzigova, l’actrice star Isabella Rossellini … et soudain, après plus de 5 min de show, surgit Ashley Graham, la seule mannequin Plus du défilé, vêtue d’une robe en imprimé léopard, juste sublime



Bon ok, ce n’est pas la première fois qu’Ashley travaille pour Dolce & Gabanna, et on espère juste la voir encore pour de longues années et qu’ils fassent aussi défiler plus de mannequins voluptueuses, mais vont cela fait toujours plaisir.

D’ailleurs ce n’était pas vraiment la seule pulpeuse. Je n’ai pas réussi à trouver qui est cette jolie brune, si vous le savez, dites le en commentaire, ce serait sympa.

Pssst, on veut bien aussi voir des robes comme les suivantes sur des pulpeuses.

Saviez-vous que l’on peut trouver des vêtements jusqu’à la taille 50 dans la boutique en ligne de D&G ?

Le site : Dolce & Gabbana