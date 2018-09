Mode grande taille : L’imprimé Léopard tendance de l’automne

On pensait que la mode Léopard n’allait pas durer et pourtant saison après saison elle s’impose comme incontournable, un classique oserais-je dire.

Souvent rejeté à causse de son image parfois vulgaire, il est devenu l’imprimé de celles qui aiment la mode et savent jouer avec, toutes les fashionistas ont déjà craqué et continue.

Même Ashley Graham s’y ai mise avec sa collection pour Marina Rinaldi et bientôt avec Pretty Little Thing.

On le trouve dans toutes les collections, en vêtements, en sacs, chaussures.

Voici les dernières nouveautés avec l’imprimé léopard, et l’arrivée du léopard rouge.