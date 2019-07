La photo du scandale : Ashley Graham et les somnifères

Être mannequin, influenceuse et connue, cela implique pas mal d’offres commerciales, hey c’est un métier, il faut bien gagner sa vie.

Avoir autant de visibilité, cela veut dire aussi qu’on est un exemple pour les autres, qu’on représente certaines valeurs.

Alors quand Ashley Graham est choisie pour une campagne pour les compléments alimentaires Olly, c’est plutôt une bonne nouvelle.

En effet, voir Ashley représenter une image de beauté et de santé pour autre chose que des vêtements, de la lingerie ou des maillots de bain, c’est une avancée de plus.

D’ailleurs, elle avait été ambassadrice pour Revlon et aussi dans une campagne de Pantène.

Alors pourquoi un scandale ?



Pour ce post sur son instagram où Ashley fait la pub des pilules pour dormir.

« Quand il s’agit de prendre soin de soi, le sommeil est quelque chose que je ne compromets jamais. Je prends un @ollynutrition Beauty Sleep gummy après une dure journée #ollysponsored «

Lorsqu’on pense à une vie saine, on pense sport, plein air, alimentation variée qui respecte notre faim et satiété, méditation… et sommeil naturel

Pas étonnant alors que cet insta ait déchaîné les internautes de fans déçus que la belle décide de promouvoir des pilules pour le sommeil.

« Je pensais que tu étais cool :(«

« Si vous n’en consommez pas, merci de ne pas le recommander juste pour quelques dollars«

« Vous valez mieux que cela«

« Juste perdu un peu de respect pour vous pour faire ce « Shiz » sans goût. smh«

« Wtf sont-ils? Aucune mention de l’un des ingrédients ou des effets secondaires tellement irresponsables. Les gens dans les commentaires disent qu’ils vont les acheter sans IDÉE de ce qu’ils prennent réellement : (s’il vous plaît, soyez plus informatif, vous le devez aux personnes qui vieillissent facilement influencées par vous.«

« Désabonné (non pas que vous vous en souciez) mais la promotion des choses que vous n’êtes pas prêt à mettre dans votre propre corps et influencer les jeunes à acheter ce n’est pas bon.«

« La publicité de cette merde n’est pas quelque chose que j’attendais de vous. Sans aucun doute vous n’avez pas cela dans votre quotidien.Cessez d’essayer d’être Kardashians surtout quand nous les avons tous pris en flag sur leurs conneries«

« Et en passant, vous ne devriez rien prendre pour dormir. Parce que ça ne résout pas le problème.«

Est-ce que la photo partagez par Ashley sur son instagram vous choque ?

Que pensez-vous des commentaires qu’elle a eu ?