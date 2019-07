Tess Holliday en couverture de Nylon mag en maillot de bain

Nylon mag est un magazine américain qui parle de pop culture et de mode lancé en 1999, parmi ces fondateurs on retrouve la supermodel Helena Christensen.

Ce magazine est depuis longtemps à l’avant garde de la mode, alors voir Tess Holliday en couverture, en maillot de bain, en pleine saison du body bikiki shaming, c’est une vraie marque de changement.

Le lieu Pueto Vallarte, Mexico.

La star Tess Holliday, une mannequin grande taille indéniablement grosse, ce qui se voit encore peu.

Attention, l’idée ici n’est pas de promouvoir l’obésité ou de dire qu’il faut être comme Tess.

Non, non, non ! Ces photos sont là pour dire simplement que nous aussi nous existons, nous avons le droit de vivre, aller à la plage, porter ce qui nous fait plaisir, mettre un maillot de bain … la beauté n’est pas une histoire de taille.

Tess parle de sa place dans les réseaux sociaux, de sa sexualité, de son travail en tant que mannequin, du mouvement qu’elle a lancé #EffYourBeautyStandards, de son activisme pour inviter les gens à s’aimer … de tout ce qui fait qu’elle est Tess et son succès.

Lire cet interview c’est vraiment découvrir les multiples facettes de Tess.

Ce qui compte pour elle, la violence qu’elle reçoit au quotidien sur les réseaux sociaux juste parce qu’elle est obèse, les sujets de controverse qu’elle ose aborder avec sincérité…

Si vous ne suivez pas encore Tess, voici son instagram : Tess Holliday

Encore plus de photos, vidéos, sans oublier l’interview complète de Tess sont sur Nylon, et c’est en ligne.

Pour en savoir plus : Tess à la plage