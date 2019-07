Ronde et peur du maillot de bain ? 4 vidéos pour se motiver !

« Le bikini, ok sur les autres, mais pas pour moi«

« Je n’ose pas me mettre en maillot de bain«

« Pour moi c’est paréo et il ne me quitte pas.«

Encore beaucoup de femmes rondes, et parfois d’hommes, n’arrive pas à profiter du simple plaisir d’une baignade alors qu’ils en ont envie, par honte de leur propre corps et peur des réactions.

Oui c’est une réalité, le mal est profond et les représentations de grosses en maillots dans les médias encore trop rare.

Heureusement la marque américaine Swimsuits fo all à fait des campagnes avec les collections Ashley Graham et Gabi Fressh qui ont apporté un nouveau souffle.

Alors avant d’enfiler votre maillot, si le doute vous assaille, regardez ces vidéos qui vont booster votre moral ;)

Gros coup de coeur pour la première avec Lizzo, je pourrais la regarder en boucle

Goos as Hell : Ressort 2018

Una vague d’énergie positive, des corps de toutes les tailles, une chanson à se mettre en boucle que vous pouvez écouter en entier ici.

Every body counts

Que les femmes tombent le paréo et que les hommes tombent la chemise, c’est le moment de vivre, de profiter des beaux jours de récupérer notre place sur la plage

Force of Nature

Quand Gabi Fresh se lance dans les maillots de bain, plus qu’une collection c’est un message fort et positif qu’elle lance. N’ayons plus peur, nous sommes fortes, nous sommes belles, nous sommes des amazones !











Ici un message simple, pas besoin de passer l’hiver à se faire un « bikini body », vous êtes déjà superbe tel que vous êtes. Apprenez à vivre dans votre corps, encore une fois, osez vous lancer

La plupart de ces collections ne sont plus en lignes, alors pour trouver un maillot de bain grande taille c’est ici

Souvenez-vous, pour aller à la plage, il faut juste une plage, vous et sans doute un maillot et pleins de crèmes solaires ;)