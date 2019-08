Tendance mode automne-hiver 2019-2020 en grande taille

Les saisons passent … et franchement parfois elles se ressemblent.

Pour l’hiver 2019-2010, on reprend les mêmes et on repart pour un tour ou presque.

Robe super large, épaulettes des années 80, esprit 70’s, esprit gothique, superpositions avec un brin de créativité et d’art, des grosses mailles, tartan, pied de poule, costumes, léopard, couleur pop, color block, de l’orange tendance brique ou terre de sienne, des paillettes disco, plumes, fausses fourrures, capes … en fait presque tout ce que la mode peut créer sera là cet hiver.

Alors, cela donne quoi en grande taille ?