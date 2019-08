Body positif : 12 femmes, 12 comptes instagram qui changent les choses

La body positivity est à la mode, on en parle de plus en plus, partout, on balance des photos d’Ashley Graham. de Candice Huffine, de Paloma Elsesser ou de Barbie Fereira par-ci, par-là, et « on » se sent content et déculpabilisé d’avoir mis son petit cota de pulpeuse quelque part.

Attention, je trouve cela absolument génial de voir des femmes et des mannequins qui il y a encore 10 ans étaient aussi invisibles que les autres dans les grands médias, prendre enfin la lumière.

Mais il ne faut pas oublié que la body positivité, ce n’est pas que les mannequins Plus, ce n’est pas une taille plus qu’une autre.

La body positivity c’est l’idée que tous les humains devraient avoir une image positive de leurs corps, c’est remettre en question la façon dont la société présente et considère le corps humain.

Alors pour toutes celles qui ont encore l’impression d’être à part, oublié, ignoré, invisibilisé ou pire attaqué, voici 12 comptes instagram de femmes qui changent la donne petit à petit.

On ne présente plus Tess. Mannequin, maman, fervente combattante du droit à vivre comme bon lui semble et grande casseuse de clichés.

C’est une des rares mannequins pro à avoir cette morphologie et de nombreuses parutions dans des magazines y compris sur les couvertures.

C’est la star qui monte, qui va sur scène avec les mêmes tenues que ses consoeurs et une attitude digne des punks mais avec une touche de Glamour.

Qu’on aime ou pas sa musique et son style, elle bouscule tous les codes avec son succès.

Blogueuse Française et Lyonnaise, la belle prouve avec style que tout ne se passe pas dans la capitale.

Femme, maman, humaine tout simplement et un superbe exemple à suivre.

Ronde, modèle et surfeuse, si ça c’est pas une belle façon de briser les clichés…

Encore une petite française, fan de voyage, pétillante, une femme qui se donne les moyens de ses rêves.

Cet instagram va vous scotcher, si vous ne le connaissez pas déjà foncé.

Une dose massive d’énergie !

Un compte qui prouve que les limites n’existent que parce que nous les acceptons

Une femme comme vous et moi, une femme qui a décidé de ne pas se cacher et de s’amuser avec la mode.

Si vous êtes allez jusqu’ici, alors vous êtes prêtes à découvrir An Acting Angel, une artiste à part entière.

Il existe différentes tailles, formes de corps et toutes ont le droit d’exister.

Nous avons toutes le droit de vivre, c’est ça le body positivisme, des femmes et des hommes qui clament leur droit à être eux-mêmes tout simplement !