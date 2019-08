Beth Ditto en lingerie dans une campagne Calvin Klein

Beth Ditto, vous vous souvenez la chanteuse de Gossip qui a aussi pas mal bousculé la mode, crée sa collection, défilée pour Etam, travaillée avec Jean Paul Gautier et Karl Lagerfeld, posé en couverture de Vogue, de Têtue … a été une égérie pour Zalando, a fait sa collection pour Evans … la liste est longue.

Et bien Beth est une des nouvelles égéries au côté de Naomo Campbell ou encore Bella Hadid pour Calvin Klein pour sa dernière campagne

«Remove the filter and watch what happens» (« Enlève le filtre et regarde ce qu’il se passe»).

L’idée étant de vouloir redéfinir ce que veut dire être sexy, sans filtre, dans son quotidien, avec sa personnalité …

Si on peut se réjouir de voir Beth dans une pub de lingerie, je reste dubitative face à l’utilisation de son image comme la caution « grosse », la petite parenthèse pour pas qu’on puisse dire qu’ils ne sont pas pour la diversité, pas body positive.

Je vous invite aussi à regarder cette vidéo et me dire combien de fois vous voyez Beth par rapport aux autres modèles, tous minces ou musclés ?

Eh oui, Beth est presque invisible, elle serait présente pendant une seconde et huit centième (source), même pas deux secondes. Il me semble d’ailleurs qu’on ne la voit pas une seule fois en entier, juste des éclairs rapides sur la partie haute de son corps.

Sauf que quand il s’agit de Naomi, Bella Hadid ou autre, la caméra prend son temps

Sur la page insta de CK, pas encore de photos de Beth non plus.

[Mode ironique on] Il ne faudrait surtout pas mettre trop en avant la grosse histoire de pas choquer … [Mode ironique off]

Cette jolie promo ou Beth semble avoir été utilisée seulement pour les gros titres de la promo pourrait bien provoquer un clash envers la marque si en plus de cette mise à l’écart présentée comme une avancée, la collection ne suit pas.

On peut trouver une mini collection grande taille jusqu’au XXXL avec des brassières et slip et toujours Beth en égérie.

Pas de jolie dentelle pour le moment, donc à suivre en espérant que le soutien-gorge que porte la chanteuse dans cette campagne n’a pas été crée que pour la vidéo.

À suivre …

Le site : Calvin Klein