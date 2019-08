Danielle Brooks enceinte chante le vide des collections maternité grande taille

Il y quelques jours la top modèle Ashley Graham annonçait sa grossesse.

Mais ce n’est pas la seule pulpeuse connue à attendre un heureux évènement.

La star de « Orange is the new black » Danielle Brooks elle aussi est enceinte et la difficulté qu’elle éprouve à trouver des vêtements de grossesse à sa taille lui a inspirée cette petite chanson.

Cette chanson est très clairement inspirée d’une chanson de Boyz II Men, « It’s so hard to say goodbye to yesterday« , oui je l’ai reconnue (version orginale par G.C. Cameron ici).

On sent bien dans sa voix le désespoir que toutes les mamans rondes ont connues face à l’absence totale de choix.

Chez nous on a quoi ? Kiabi, Bonprix…

Avec ses deux forces de la nature faisant face à cette absence de vêtements les femmes rondes enceintes, je me prends à rêver de la naissance de collections maternité grande taille.

Danielle Brooks, qui est une grande fan de mode, a porté il y a 3 semaines la robe la plus étincelante possible, faite s’il vous plaît par le créateur Christian Siriano.

Alors delà à ce que mon rêve de voir des vêtements pour les rondes enceintes désignées par Ashley ou Danielle voit le jour, il n’y a qu’un pas que j’espère qu’elles saureront.