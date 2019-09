Trenchs grande taille parce que c’est toujours cool !

Oui le trench est cool, il l’a toujours été et le sera toujours, alors on peut rester sur du classique ou peut mettre de la couleur et des imprimés.

En fait on peut bien faire ce dont on a envie, le plus difficile c’est de trouver les vêtements qui collent à nos envies.

Alors voici quelques idées de trenchs grande taille pour celles qui aiment porter leur mode !