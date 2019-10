Quels soutiens-gorge à avoir absolument dans son tiroir ?

Suis-je la seule à me prendre la tête pour trouver un soutien-gorge qui soit à ma taille, jolie et confortable ?

Toutes les femmes devraient pouvoir trouver de la lingerie, on en a besoin au quotidien (à moins de faire un bonnet A et encore) .

Comment se sentir bien si on porte un soutien-gorge qui sert, nous fait des bourrelets sous les bras, nous coupe les seins ou encore avec des bretelles qui tombent tout le temps ? Cela ne va pas, car soit vous portez de la mauvaise qualité, soit un soutien-gorge trop vieux ou alors juste pas à votre taille.

Nous sommes encore nombreuses à ne pas toujours porter la bonne taille !

Trouvez de la bonne lingerie grande taille quand on est ronde, reste l’un des plus grands casse-têtes qui soient.

Une amie ronde m’a emmené dans sa boutique préférée, m’assurant que je trouverais ma taille, sauf que là-bas, il n’y avait pas une seule culotte en 52, rien avec le tour de dos de 120.

Mon amie et moi faisons la même taille de vêtements, mais elle fait un tour de dos de 110 et moi 120 (oui j’ai un dos de nageuse) , non nous ne sommes pas toutes pareilles.

En effet, si une copine qui porte la même taille de vêtements que vous, ne jure que par un modèle, ce ne sera pas forcément la bonne solution pour votre corps et vos seins.

Alors que faire – horreur et damnation – dans ce monde de brut si on ne peut même plus compter sur les copines ?

Quels conseils pour bien choisir sa lingerie grande taille ?

La toute première étape pour trouver le soutien-gorge parfait, c’est de prendre ses mesures

Une fois qu’on sait sa taille (tour de dos et tour de poitrine) , c’est plus facile, surtout en ligne où l’on peut comparer le guide des tailles à ses mesures et choisir tranquillement ce qui est à notre taille sans la pression des vendeuses.

Quelles sont les options pour nous les rondes ?

Celles qui ont des bonnets profonds pourront s’orienter vers des minimizer, une petite poitrine ouvrira les portes des push-ups et soutiens-gorge à coques et si vous avez une taille moyenne et une morphologie type 8 vous pouvez porter un peu ce que vous voulez en fait.

Mais ce n’est pas tout, pour une vie sereine, il y a 5 règles d’or à suivre, les voici :

1- Des marques reconnues, tu t’offriras

Aubade, Elomi, Felina, Freya, Prima Donna, Simone Pérèle, Triumph, Wacaol … toutes ces marques que l’on trouve dans la boutique Dessus Dessous sont des valeurs sûres, connues pour la qualité des matières et le travail fait sur la bonneterie, tant dans le design que la construction.

Les bralettes, c’est chouette pour rester à la maison, une soirée spéciale ou pour quand on est malade, mais cela n’apporte pas vraiment le soutien dont nos poitrines ont besoin.

Alors, on s’offre un vrai soutien-gorge, pour un confort digne de ce nom au quotidien et aussi un investissement sur l’avenir de nos seins.



Soutien-gorge avec armatures ELOMI – Jusqu’au 120L

2- Un basique qui passe sous tout tu auras

Vous avez sans doute entendu parlé des t-shirts bras, ce sont des soutiens-gorges spécialement pensés pour pouvoir être mis en toute discrétion sous la plupart des vêtements, notamment les t-shirts hé hé.

Le but, un joli maintien avec un soutien-gorge moulé par exemple, souvent sans couture pour une invisibilité maximum, un tissu lisse qui n’accroche pas et donc ne se voit pas. Invisible je vous dis !

Les meilleurs seront en coton, respirant, avec une bonne évacuation de la transpiration.

Bonus, pour celles qui aiment se sentir libres, de nombreux modèles sont sans armatures.

À prendre avec des bretelles larges pour un meilleur maintien, en blanc ou chair pour porter sous les vêtements clairs, en noir pour porter sous les vêtements foncés, en couleur pourquoi pas.

Ce type de soutien-gorge c’est mon choix facile pour les jours de la semaine quand je veux me sentir bien toute la journée et que je n’ai pas beaucoup de temps le matin.



Soutien-gorge moulé sans armatures

FELINA – jusqu’au 120D

3 – Pour toutes les occasions, tu seras prête avec un soutien-gorge spécifique

Je me souviens encore du temps où j’avais un gros coup de coeur sur une tenue, comme les robes et tops avec épaules découvertes, sauf que pour porter ce genre de tenue il faut un soutien-gorge bandeau ou à bretelles amovibles, il m’a fallu pas mal de temps pour en trouver un.

Pour que cela reste joli, vous ne devez pas nager dans votre bandeau ni être serré.

Un soutien-gorge bandeau doit s’ajuster parfaitement, si possible avoir un effet liftant pour un maintien exemplaire et aussi de la stabilité.

Ce n’est pas un soutien-gorge pour tous les jours, donc il est important de le prendre de qualité pour qu’ils durent aussi dans le temps et soient toujours parfaits dans les moments où vous en avez vraiment besoin.



Soutien-gorge bandeau rembourré – PRIMA DONNA – jusqu’au 105F et 110E

4 – D’un vrai soutien-gorge sport tu t’équiperas

Que ce soit pour faire de la randonnée, du yoga, du vélo, du tennis, courir, de la Zumba, de la boxe … il faut un soutien-gorge sport.

Je sais qu’on nous dit de bouger et qu’il est très difficile de trouver des grandes tailles quand on veut s’y mettre, mais c’est indispensable !

Avoir nos seins qui se balancent dans tous les sens dès qu’on bouge, ce n’est pas bon.

Il existe en général 3 niveaux de maintiens selon que le sport que l’on pratique à un impact plus ou moins important.

Pour la marche ou le yoga, un niveau I sera très bien.

Pour un sport qui vous fera faire de plus grand mouvement comme le tennis, le niveau II sera nécessaire.

Enfin, pour celles qui aiment vraiment bouger, danser, sauter, que ce soit sur vos pieds, des rollers, un surf, un skate ou même à cheval, il faudra investir dans un niveau III:



Soutien-gorge brassière – Power Motion – jusqu’au 110G

5 -La déesse en toi s’ornera de parures sexy

Pour le soir, pour une occasion spéciale, un rendez-vous, pour se faire plaisir… avoir un minimum de 3 soutiens-gorge sexy devrait être une base.

Dentelle, transparence, esprit harnais, pièce délicate ou provocante, en rouge, en noir … dans la couleur qui vous plaît ! Faites-vous plaisir ;)

Si vous avez une forte poitrine, un bonnet couvrant sera bienvenu pour un bon maintien, enfin sauf si vous ne comptez pas porter ce soutien-gorge plus de 15 min …



Soutien-gorge armatures confort – AUBADE -SOLEIL NOCTURNE

Avec ces 4 styles, vous serez parées pour toutes les occasions ou presque. Il existe pleins d’autres formes de soutiens-gorge, si vous voulez compléter votre collection, convertible, push-up, triangle… il y en a même des autocollants. À vous de voir ce qui s’adapte à votre style de vie et taille.