Victoria’s Secret tente de se racheter une conduite avec une mannequin taille 42

Ventes en baisses, bad buzz, décrochage des jeunes générations … l’empire Victoria’s Secret s’en est pris pleins la tête ces derniers temps au de s’en mettre pleins les poches.

Alors que faire pour tenter de se refaire une image quand le body positivisme est devenu la tendance à « officiellement » suivre.

Alors ça y est, c’est officiel, Victoria’s Secret a accepté de bouger un tout petit peu les standards de sélection pour ces anges et a désormais une mannequin dite Plus, enfin une taille 42 sur ces affiches.

Après Jill Kortleve pour Zara, bienvenue à Ali Tate Cutler, nouvel ange de Victoria’s Secret :

À noter que Ali n’est pas tout à fait un Ange de Victoria, puisqu’en fait elle a était choisi pour la campagne #Loveyourself (aimez-vous) de la marque Bluebella® , une marque britannique qui existe depuis 2005. Cette campagne est un partenariat entre les deux marques.

Ali et son joli et acceptable 42 est donc sur des affiches et dans certaines boutiques, mais aucune trace d’elle sur le site de la marque.

« Je pense que je suis la première femme taille 42? Peu importe, je suis ravie de travailler avec une marque que j’idéalisais quand j’étais ado. Un grand pas dans la bonne direction pour les corps. » a confié Ali lors du lancement de la campagne à New York.

Comparé à ce que fait Rihanna pour Savage X Fenty par exemple, il y a encore un monde avant que « la marque de lingerie la plus sexy » comme ils aiment se présenter chez les anges arrivent à vraiment changer son image.

Pour toute celles qui chercheraient ce style de modèles, vous pouvez trouver de la lingerie grande taille similiares dans des boutiques comme Playful Promises , Lovechild boudoir, Fashion Nova ou encore Eloqui

Alors, est-ce que ce sera assez pour remonter la marque ?

Vraie révolution ou trop tard, trop petit ?