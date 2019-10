T-shirts grande taille pour fan de musiques

Je me souviens être aller à des concerts et ne même pas essayer d’aller jusqu’au stand pour me trouver un t-shirt, parce qu’il n’y avait ja-mais ma taille.

Au mieux je pouvais avoir un badge ou un pins.

Heureusement, les marques commencent à comprendre que nous sommes des humains comme les autres, que nous avons des envies.

Alors voici des t-shirts grande taille avec Amy Winehouse, Queen, Bowie …