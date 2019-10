Casting grande taille : 5 figurantes grandes tailles – Théâtre – Paris

Le Théâtre national de La Colline est à la recherche de 5 figurantes grandes tailles pour la prochaine création en janvier 2020 de l’artiste espagnole Angelica Liddell, « Una costilla sobre la mesa : Padre ».

Profil recherché : 5 femmes IMC > 30, nudité requise, entre 20 et 60 ans.













3 janvier : casting figurants4 au 9 janvier : répétitions, comédiens + figurants10 janvier : première représentation du spectacle 19 Représentations sur le grand plateau du Théâtre de la Colline , du mardi au vendredi, entre le 10 janvier et le 7 février 2020.

Pour participer à la sélection, les intéressées devront envoyer leur CV indiquant taille, poids et mensurations, au moins une photo portrait et une photo en pied à l’adresse suivante recrut-artiste@colline.fr, en précisant dans l’objet du mail le code : [padre 1]

Les figurantes sélectionnées seront engagées et rémunérées par le Théâtre national de la Colline à l’appui d’un contrat d’artiste dramatique par jour de répétition et de représentation.