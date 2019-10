Vide dressing grande taille du Curvy Gang #6 – Lyon le 03 novembre

Le vide dressing grande taille du Curvy Gang revient pour une 6éme édition le dimanche 03 novembre 2019 sur Lyon

Au programme de la mode grande taille pour femme à partir du 42: Asos Curve, Eloquii, Marina Rinaldi, Jiuly, Castaluna, New Look Curves, Fashion Nova, Junarose, Pretty Little Thing, Chichi London, Dorothy Perkins, …

Et il y aura même des vêtements grande taille homme.

Sur place, parmi les vendeuses, vous croiserez des blogueuses et mannequin comme Stéphanie Zwicky , Virginie Grossat, Camille Talks , BigisBeautyful, Plumpy Marie, Chroniques de B, Mimi Blog Mode…

Mais aussi des stands de marques comme Leena Paris et Fashion Curvy Shop.

Attendez, il y a encore plus, avec les animations suivantes :

– Photocall par Jean Philippe Gimenez

– Bar à ongles par Wendy Drs

– Musique et restauration assurées par le Ninkasi Gerland

– Rencontres et papotages avec vos blogueuses préférées

– Jeu concours

– Goodies

– Un gift bag OFFERT pour les 100 premiers!











Événement gratuit pour tous et toutes

Ninkasi Gerland – 267 Rue Marcel Mérieux, 69007 Lyon

Métro B – Gerland

Parking à proximité gratuit

Accessible aux PMR

Paiement en espèces ou par Paypal, distributeur à proximité

Des cabines seront à votre disposition pour essayer les vêtements

Partenaires:

– La Redoute

– YoursClothing

Alors vous faites quoi ce dimanche 03 novembre ?