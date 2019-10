Yseult : Nouvel EP Corps, le nouveau single qui bouleverse !

Avant d’être dans la Nouvelle star ou modèle pour Asos , Yseult c’est une voix, une chanteuse et cela fait plaisir de voir de nouvelles chansons avec Corps en octobre et son EP Noir en septembre.

Cela fait aussi plaisir de voir son corps, le corps d’une ronde, réaliste, avec des bourrelets, une belle couverture pour une sortie il y a quelques jours.



« « Corps » je t’aime beaucoup tu sais .. tu es mon morceau préféré de l’ep « NOIR » et quand je te chante j’ai la voix qui tremble et les yeux .. qui pétillent. Je suis si fière de ta naissance.. si fière de te voir grandir aux yeux de tous.. toi mon corps que j’aime et que je boude si souvent, aujourd’hui je t’écris une hymne pour te dire merci. Y «

« « Corps »

Le corps nu sur le sol,

J’me fais du mal depuis des années ,

La main sur les yeux,

Pas envie de la retirer.

Y’a pas de place pour les faibles,

Ya pas de places pour les regrets,

Le cœur sous du sel,

Relève toi faut pas déconner.

Extrait de l’ep « NOIR »«

Elle sera notamment en concert au Trianon sur Paris le 18 novembre 2020.

Pour en savoir plus sur Yseult : Yseult sur Instragram